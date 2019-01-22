Sungurlu'da Yükümlüler Okulların Temizlik ve Tadilatını Gerçekleştiriyor

Sungurlu
'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.
Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emrah
Özge Yelken, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yasin Uğurer, Hakim Bekir Yücel, Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz ve Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen, Adalet Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler tarafından çalışma yapılan Haydar Öztaş Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Yelken, burada yaptığı açıklamada, denetimli serbestliğin şüpheli, sanık ve yükümlülerin toplum içinde denetim, takip, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin yapıldığı, toplumla bütünleşmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif ceza infaz sistemi olduğunu belirtti.
Denetimli serbestlik sisteminde en önemli unsurlardan birinin de kamu hizmeti tedbiri olduğuna dikkati çeken Yelken, şunları kaydetti:
"Kamu hizmeti, hapis cezası ve adli para cezasının alternatifi olan bir tedbir türüdür. Bu tedbirle yükümlülere herhangi bir ücret ödenmeden belirli bir plan çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Adalet Bakanlığımızca ülkemizde tüm il ve ilçe başsavcılıkların bünyesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl döneminde özellikle okullarımızın eksiklerinin giderilmesinde görev almaktadırlar. Boya badana, temizlik ve tadilat işlerinin yapılması için kamu hizmeti cezası kapsamında kamuya yararlı işlerde ceza alan hükümlülerimizin katılımıyla belirlenen bir okulda bu tür faaliyet yapmak üzere etkinlik planlandı. Mahkemelerimizce hükümlüye kamuya yararlı işte çalışma cezası veriliyor. Bizim de kurumlarla yaptığımız protokol kapsamında hükümlülerimizi bu kurumlarda çalıştırabiliyoruz."
Etkinlik kapsamında Sungurlu'da 8, Boğazkale
ve Alaca
'da da birer okul olmak üzere il genelinde 10 okulda 21 yükümlünün temizlik, boya ve badana, ağaçların bakımı ve çevre düzenlenmesi gibi işleri yapacağını aktaran Yelken, "İnşallah okullarımız da devam eden bu etkinlik bir seferlik değil, sürekli hale gelerek yapılacak." dedi.