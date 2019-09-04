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Sungurlu'da zabıtalara pastalı kutlama

6 saat önce

Sungurlu Belediye Başkan yardımcıları, her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan "Zabıta Haftası"nın 193. Kuruluş yıldönümünü zabıta personeliyle pasta keserek kutladılar.

Sungurlu'da zabıtalara pastalı kutlama, System.String[]

Sungurlu Belediye Başkan yardımcıları, her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan "Zabıta Haftası"nın 193. Kuruluş yıldönümünü zabıta personeliyle pasta keserek kutladılar.


Başkan yardımcıları Sakine Sarıyüce, Ahmet Yımaz ve Mükremin Dağaşan, her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan Zabıta teşkilatımız vatandaşın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğunu ifade ederek, "Zabıta mesleğinin ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta, İlçemizin gelişimine de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işten kulağı olan Zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir" dediler.


Başkan yardımcıları, "Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın zabıta haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştular. - ÇORUM

Sungurlu, Zabıta, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:27 Kaynak: İHA
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