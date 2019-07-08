Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Sungurlu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

13 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Sungurlu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kızılırmak karayolu Sungurlu sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak'tan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Cemil Aytumur yönetimindeki 19 TR 816 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan, Murat B. yönetimindeki 18 DE 687 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından yine aynı istikamete giden Satılmış Avşar yönetimindeki 18 AAF 865 plakalı otomobil kaza yapan otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Cemil Aytumur hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Satılmış Avşar yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
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