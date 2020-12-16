Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği - Son Dakika

Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği

16.12.2020 14:26
Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği, System.String[]

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçede bulunan mezarlıklarda başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçede bulunan mezarlıklarda başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

İlçede bulunan Sarıtepe ve Karşıyaka mezarlıklarında periyodik aralıklarla bakım ve onarım çalışması yaparak halkın manevi değerlerine sahip çıkan ilçe Belediyesi, mezarlıklarda kış dönemi bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Sungurlu Belediyesi, sürdürdüğü bu çalışmalarla dinimizce saygı gerektiren mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını düzenli hale getirerek meydana gelebilecek tahribatı önlemeyi amaçlıyor. - ÇORUM

Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği
Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği

Karşıyaka, Sungurlu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sungurlu'daki mezarlıklarda kış temizliği - Son Dakika


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