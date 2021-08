Sungurlu'dan sel bölgesine araç ve ekip desteği - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Belediye tarafından Kastamonu'ya araç ve ekip desteği gönderildi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bölgeye araç desteği gönderdi.

Sungurlu Belediyesi olarak yaraların sarılması için her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını belirten Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner, "Yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz Kastamonulu hemşehrilerimize yardım ve destek için bölgeye hareket etti. Dayanışmayla aşamayacağımız problem yok. Her zaman her bölgede vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgedeki hemşehrilerimizin neye ihtiyacı varsa yanlarındayız. Gücümüz neye yetiyorsa destek olmak için her zaman hazırız. Selde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM