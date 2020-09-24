Sungurlu halkı Dursune Kargın'a sahip çıktı - Son Dakika

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Şekerpınar mahallesinde ikamet eden ve Koah, astım ve kemik erimesi hastası olan 72 yaşındaki Dursune Kargı'na yardım eli uzatarak ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.

Dursune Kargın'ın Koah hastalığı sebebiyle kullandığı solunum cihazlarının tamiratı yaptırılarak tekrar teslim edildi. Evde pansumanın yapılması için de hemşire Derya Özçayan, Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce'ye ulaşarak gönüllülük esasıyla tedavi sürecine yardımcı olabileceğini söyledi.

Evine giderek özel olarak ilgilenen Hemşire Özçayan'a ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenen Sungurlu Belediye Başkan Şahiner'e, yanında oldukları için teşekkür eden Dursune Kargın,"Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Ne ihtiyacımız varsa yardımcı oluyor. Bu cihazlar benin için hayati önem taşıyor. Kızlarım bir türlü tamir ettirememişti. Allah işini rast getirsin, duamızı aldı. Derya kızımdan da Allah razı olsun. Zahmet edip evimize kadar geliyor, yardım ediyor." dedi

Başkan Abdulkadir Şahiner de Derya hemşireye duyarlılığı için teşekkür ederek, bu zor süreçte bir sağlık çalışanı olarak gönüllülük esasıyla yardımda bulunmasını taktir ettiğini belirtti. - ÇORUM