Sungurlu itfaiyesi 364 yangına müdahale etti - Son Dakika

Sungurlu Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 2019 yılında toplam 364 yangına müdahale ettiği bildirildi.



Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerinin 2019 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 32 ev, 15 saman yangını, 220 arazi, ot ve anız yangını, 23 araç yangını, 13 orman yangını ve 4 elektrik trafosu ve direği yangınına müdahale ettiğini söyledi.



İtfaiye ekiplerinin 2019 yılı içerisinde Sungurlu genelinde meydana gelen 27 trafik kazasına da müdahalede bulunarak, araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını kaydeden Başkan Şahiner, itfaiye ekiplerinin ayrıca 30 hayvanı kurtarmak için seferber olduğunu bildirdi.



Vatandaşlara baca temizliği yaptırmaları konusunda da uyarıda bulunan Başkan Şahiner, 'Gerekli baca temizliğinin yapılması muhtemel zehirlenme ve baca yangınlarını önleyecektir. Bu konuda bütün halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz' dedi. - ÇORUM