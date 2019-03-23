Son Dakika Haberleri: Sungurlu İtfaiyesinden Güvercin Kurtarma Operasyonu

Sungurlu İtfaiyesinden Güvercin Kurtarma Operasyonu

37 dakika önce

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, bir işyerinin üzerindeki yuvadan düşen güvercin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvasına konuldu.

Sungurlu İtfaiyesinden Güvercin Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, bir işyerinin üzerindeki yuvadan düşen güvercin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvasına konuldu.

Belediye Caddesi'nde bulunan bir işyerinin üzerinden düşen güvercin yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve düşen güvercin yavrusunu eline alan itfaiye görevlisi kuşu yuvasına tekrar koydu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

Çorum, İtfaiye, Sungurlu, Güncel
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