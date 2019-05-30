Son Dakika Haberleri: Sungurlu MYO'da "Çocukta Davranış Geliştirme" semineri
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Sungurlu MYO'da "Çocukta Davranış Geliştirme" semineri

1 saat önce

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında "Okul Öncesi Dönemde" çocuğu olan aileler için etkinlik düzenledi.

Sungurlu MYO'da
Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında "Okul Öncesi Dönemde" çocuğu olan aileler için etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Öğr.Gör Özlem Bal "Çocukta Davranış Geliştirme" konusunda bilgi verdi. Bal, erken çocukluk döneminin çocuğun kişiliğini belirleyen en önemli dönem olması nedeniyle, bu dönemde davranışlarının düzenlemesinin hem çocuğun, hem ailenin yaşantısını düzenleyeceğini söyledi.

Sorunlu davranışlar ortaya çıkmadan önce kuralların belirlenmesi, bu kuralların çocukları gelişim düzeyine uygun olması, çocukla birlikte belirlenmesi, az sayıda olması, kurallara uymadığında ne olacağı hakkında bilgilendirilmeleri gerektiğini dile getiren Bal, çocuklar, sorunlu davranış sergilediklerinde kişiliklerinin değil, davranışlarının eleştirilmesi gerektiğini, fiziksel sözel şiddet içerikli cezaların onlara davranışın doğrusunu öğretmediğini, davranışı karşısında şiddete maruz kalan çocuğun, yalnızca yaptığının bedelini ödediği düşüncesine kapıldığını belirtti. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:23 Kaynak: İHA
Hitit Üniversitesi, Sungurlu, Güncel
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