Sungurlu MYO'dan farkındalık programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu MYO'dan farkındalık programı - Son Dakika

Sungurlu MYO'dan farkındalık programı

7 saat önce

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından 'Engelli Farkındalığı' programı düzenledi.

Sungurlu MYO'dan farkındalık programı, System.String[]

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından 'Engelli Farkındalığı' programı düzenledi.


Öğr Gör. Özlem Bal koordinatörlüğünde düzenlenen programda, işaret dili ile eşlik edilen İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sungurlu MYO engelli öğrenci birim temsilcisi Öğr. Gör. Özlem Bal, "Görevim özel haklara sahip öğrencilerimize, okula ve bilgiye erişimlerinde yardımcı olmak, onlara rehber olmaktır. Özellikle engelli ifadesini kullanmak istemedim. Çünkü engel kelimesi birey için kullanılacak bir ifade değildir. Engel sahip olunan şartlardır. Engel, herhangi bir organımızın olmaması ya da işlev görememesi değil, bu durumda iken hayatın rutinlerinden faydalanmayı engelleyen şartlardır. Özel haklara sahip demek, her eşitlik adalet değildir sözünü de açıklamaktadır. Fiziksel, işitme ve görme sorunun dışında süreğen hastalıklar, alerjik durumları da özel haklar sahiptir. İhtiyaca göre sesli kitap, not tutucu, sınavlarda ek süre hakkı verilir. Toplum bir arada yaşamayı gerektirir. Herkes herkes ile yaşamayı öğrenmeli" dedi.


Programın devamında Kırıkkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Koordinatörü aynı zamanda görme engelli olan Resul Partici yaptığı sunumda bir engelli olarak yaşadığı zorlukları, bu zorlukları aşmak için verdiği mücadeleyi, kazanımlarını ve engelleri aşmak için yapılması gerekenleri anlattı.


Sungurlu MYO öğrencileri tarafından sahnelenen skeç gösterisinin ardından, işletme yönetimi programı öğrencilerinin hazırlamış olduğu röportajlardan oluşan video gösterisi sunuldu.


Program sahnede hep birlikte "Sev Kardeşim" adlı şarkının söylenmesi ile sona erdi. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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