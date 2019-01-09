Son Dakika Haberleri: Sungurlu Myo ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Sungurlu Myo ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

31 dakika önce

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokul (MYO) ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma protokolü imzalandı.

Sungurlu Myo ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı, System.String[]
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokul (MYO) ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma protokolü imzalandı.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokul binasında düzenlenen toplantıda MYO müdürü Öğr. Üyesi Dr. Ömür Demirer ve Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen arasında protokol imzalandı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada; Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50/1 -f maddesini, 5271 sayılı kanunun 231/8-c maddesini ve 5275 sayılı kanunun 105/A-l 06/3 maddeleri ile belirlenen yükümlülüğü ifade etmektedir.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Sungurlu (MYO) arasında yapılan bu işbirliği protokolünün amacı; haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamayı ve yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmeyi, sosyalleşmelerini teşvik etmeyi, toplumu suça karşı korumayı, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmaktır.

Bu Protokol çerçevesinde Mahkemelerce haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmalarına karar verilenler ile Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yönlendirilen hükümlülerin Hitit Üniversitesi Sungurlu M.Y.O'na ait kuruluşlarında ücretsiz olarak kamu hizmeti yapmaları sağlanmış olacaktır" denildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:36 Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Sungurlu, Güncel
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