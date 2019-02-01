Sungurlu'nun Nüfusu Arttı
1 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı. Sungurlu
ilçe merkezinin nüfusu 30 bin 980'den 31 bin 149'a yükselirken, ilçe genelinin nüfusu ise 48 bin 554'ten 49 bin 82'ye yükseldi.
Açıklanan sonuçlara göre Sungurlu ilçe geneli nüfusu; 24 bin 890 kadın, 24 bin 192 ise erkekler olmak üzere toplam 49 bin 82 olarak belirlendi.
İlçe merkezinin nüfusu ise 15 bin 313 erkek, 15 bin 836 kadın olmak üzere toplam 31 bin 149 olarak belirlendi.
Köy nüfusu ise 8 bin 879 erkek, 9 bin 54 ise kadın olmak üzere toplam 17 bin 793 olarak açıklandı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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