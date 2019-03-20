Sungurlu Polisinden Huzur Uygulaması
1 saat önce
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler huzur uygulaması düzenledi.
Sungurlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler huzur uygulaması düzenledi.
Halkın huzur ve güvenini sağlamak için görev yapan güvenlik güçleri halkın her zaman yanında olduğunu hissettirmek, suç işlemeye niyetli kişileri bu amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, umuma açık alanlarda uygulama yaptı.
Uygulamalarda, kimlik kontrollerini ve üst aramalarını gerçekleştiren polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan uygulamanın sıklıkla tekrarlanacağını söylediler. - ÇORUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:03 Kaynak: İHA
İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü
74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu
Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü
Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı