Sungurlu Şoförler Odası Başkanı Karatekin hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu Şoförler Odası Başkanı Karatekin hayatını kaybetti - Son Dakika

Sungurlu Şoförler Odası Başkanı Karatekin hayatını kaybetti

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alınan Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin hayatını kaybetti.

Sungurlu Şoförler Odası Başkanı Karatekin hayatını kaybetti, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alınan Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin hayatını kaybetti.


Bir süre önce evinde kalp krizi geçiren Sungurlu Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, burada tedavi altına alınan Karatekin daha sonra Kırıkkale'de özel bir hastaneye sevk edilmişti. Karatekin bugün tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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