Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi - Son Dakika

Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi

7 saat önce

Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi.

Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi, System.String[]

Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi.


Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından boşalan koltuğa, Başkan yardımcısı olan İsmail Pozan getirildi.


ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına getirilen İsmail Pozan'a rozetine takarak, yeni görevinde başarılar diledi.


Oda'yı en iyi şekilde yönetip, elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz diyen Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan, " Zor bir görev üstlenmiş olduğumuzun bilincinde olarak, ben ve arkadaşlarım tüm gayretlerini göstererek görevimizi yapacağız. Hacı Karatekin başkanımızın aramızdan ayrılışı bizleri derinden üzdü. Hacı Karatekin başkanıma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim" dedi. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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