Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı - Son Dakika

Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı

12.10.2020 13:50
Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla şehrin giriş-çıkışları ile belediye hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla şehrin giriş-çıkışları ile belediye hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Sungurlu Belediyesi, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdiği desteği göstermek için şehrin girişine, billboardlara ve belediye hizmet binasına Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan bayrakları ile donattı.

Sungurlu olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın yanlarında olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Ermenistan'ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştür. Sivil kayıplarına da yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - ÇORUM

Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı

Ermenistan, Azerbaycan, Sungurlu, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sungurlu Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı - Son Dakika

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