Sungurlu, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı - Son Dakika

Sungurlu, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
17.10.2020 17:23
Sungurlu, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı Sungurlu Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek ve dün gece Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye fırlatılan füze sonucu çok sayıda...
Sungurlu, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı
ÇORUM - Sungurlu Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek ve dün gece Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye fırlatılan füze sonucu çok sayıda sivilin katledilmesine tepki göstermek amacıyla şehrin giriş-çıkışları ile belediye hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.
Azerbaycan cephede başarı elde ederken Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Sungurlu Belediyesi de kardeş Azerbaycan'a destek vermek ve sivillerin katledilmesine tepki göstermek amacıyla ilçenin dört bir yanını Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile donattı.
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