Sungurlu Ziraat odası taş toplama makinası alıyor
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Sungurlu Ziraat Odası (SZO) Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, çiftçilerin talepleri doğrultusunda taş toplama makinası ve tırmığı alacaklarını söyledi.
Sungurlu Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:09 Kaynak: İHA
Ziraat Odası (SZO) Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, çiftçilerin talepleri doğrultusunda taş toplama makinası ve tırmığı alacaklarını söyledi.
Çiftçinin 24 saat hizmetinde olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, yeni alınacak taş toplama makinası ve tırmığını Alembeyli Köyü'nde denediklerini kaydetti.
Taş toplama makinası ve tırmığını yakın zamanda Sungurlulu çiftçilerin hizmetine sunacağız diyen Başkan Kelepircioğlu, "Çiftçilerimizin talepleri bizim için çok önemli. Çiftçilerin kullandığı tarımsal arazilerin çoğunluğunun taşlık ve sarp arazilerden oluşuyor. Bu yüzden ilçemiz için bir ihtiyaçtı. Bizde oda olarak bu ihtiyacı karşılayacağız ve yakın bir zamanda inşallah çiftçilerimizin hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu. - ÇORUM
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