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Suni solunum cihazı Covid-19 hastaları için neden bu kadar önemli? Nasıl çalışıyor?
6 saat önce
Dünyadaki sağlık yetkilileri, hızla artan Covid-19 hastalarıyla başa çıkmak için hastanelerinin daha fazla suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyulduğu uyarısında bulunuyor. Peki suni solunum cihazı nedir, nasıl işliyor, hangi hastalara takılıyor?
Dünyadaki sağlık yetkilileri, hızla artan Covid-19 hastalarını kurtarmak için hastanelerinin daha fazla suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğu uyarısında bulunuyor.
ABD, İngiltere ve İtalya gibi sağlık sistemlerinin gelişmiş olduğu ülkelerde dahil, Covid-19 salgınına karşı yeterli kapasitede cihaz bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43
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