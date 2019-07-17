Son Dakika Haberleri: Suni teneffüs kediyi hayata döndürdü
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Suni teneffüs kediyi hayata döndürdü

2 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Suni teneffüs kediyi hayata döndürdü, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta Figen Ünal'a ait evde yangın çıktı. Evden çıkan Ünal, itfaiye ekibini arayarak yardım istedi. Yangın mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri evde hareketsiz halde yatan kediyi buldu. Dumandan etkilendiği belirlenen kediyi ilk önce evden çıkartan ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kedinin tekrar hareketlenmesini sağladı.

Kedinin hareketlendiğini gören ekipler kediyi veterinere teslim ederek hayatını kurtardı. - BALIKESİR
Balıkesir, Bandırma, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:19 Kaynak: İHA
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