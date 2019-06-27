Son Dakika Haberleri: Suni tohumlama ile gelen 3'üz buzağılar üreticisini sevindirdi
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Suni tohumlama ile gelen 3'üz buzağılar üreticisini sevindirdi

1 saat önce

Suni tohumlama ile gelen 3'üz buzağılar üreticisini sevindirdi Üçüz buzağılar suni tohumlama ile dünyaya geldiBURSA - Bursa'da suni tohumlama ile dünyaya gelen üçüz buzağılar üreticisini sevindirdi.

Suni tohumlama ile gelen 3'üz buzağılar üreticisini sevindirdi
Üçüz buzağılar suni tohumlama ile dünyaya geldi
BURSA - Bursa'da suni tohumlama ile dünyaya gelen üçüz buzağılar üreticisini sevindirdi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Alaylı köyünde büyükbaş havyan besiciliği yapan Naim Acar, ineğine suni ilkah (tohumlama) yaptırdı. Gebe kalarak doğum yapan inek 3 buzağı yapınca sahibi büyük bir mutluluk yaşadı.
Veteriner Hekim Şeref Aslan, "Bu işletmemizde 5 yaşını geçmiş hayvanlara melezleme yapıyoruz. Geçen yıl 9. ayda yaptığımız suni tohumlamada ineğimiz için simental ırkı boğa kullandık. Burada iki dişi bir erkek olmak üzere üçüz doğum görüldü. Şu an buzağılarımız gayet sağlıklı. Üreticimiz de mutlu" diye konuştu.
Büyükbaş Havyan Besicisi Naim Acar, "Kendimi bildim bileli hayvancılık yapıyorum. Daha önce hiç üçüz buzağımız olmamıştı. Biz bu tesise yeni geçtik, bizim için üçüz buzağı olması büyük bir mutluluk. Bu ender rastlanan bir vak'a. Hayvanlarımız gayet sağlıklı" dedi.
Suni tohumlama ile gelen 3'üz buzağılar üreticisini sevindirdi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
Yenişehir, Bursa, Genel
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