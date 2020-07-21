Suni tohumlama ile mandaların et ve süt üretimi artırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, "Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında mandaların et ve süt üretiminin artırılması planlanıyor.

Pek çok sektörün, eti ve sütüne rağbet gösterdiği mandaların sayısı Samsun'da 22 bine ulaştı.

Mandalardan elde edilen süt; kaymak, yoğurt ve tereyağın yanı sıra dondurma yapımında da kullanılırken boynuzlarından ise üflemeli müzik aletleri üretiliyor.

Manda popülasyonu bakımından Türkiye'de ilk sırada bulunan Samsun'da Bafra ilçesi başı çekiyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin artırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi adına suni tohumlamanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Uygulanacak proje kapsamında manda ıslahında yeni bir döneme geçileceğini vurgulayan Sağlam, "Suni tohumlama ile daha sağlıklı ve kaliteli gen elde edilecek, bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli sonuç almak mümkün olacaktır. Samsun'da suni tohumlama projesinde kullanılmak üzere gerekli sarf malzemelerinin planlanması yapılarak ekipman tedarik çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.