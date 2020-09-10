Suni tohumlamayla etçi melezi buzağılar yetiştiriliyor

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği uyguladığı proje kapsamında suni tohumlama yoluyla etçi melezi buzağılar elde ediyor.

18 dağ köyündeki sığırlarda suni tohumlama uygulamaları yapıldığını söyleyen Birlik Başkanı Güner Arslan, amaçlarının pastoral dağlık alanlar ve meralarda melez buzağı yetiştiren işletmelerde limuzin, angus, charolais, simental gibi etçil özellikleri çokça olan buzağılar elde edilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki et ihtiyacını karşılamak istediklerini belirten Arslan, "Bu sayede Türkiye'nin et açığı ihtiyacının bir nebzede olsa karşılayabilmek ve Suluova Organize Besi Bölgesinde bulunan işletmelerimizin de talep etmiş oldukları besi materyalinin sağlanmasını hedeflemekteyiz" dedi. - AMASYA