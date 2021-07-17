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Sünnet arabasını görenler hayrete düştü - Son Dakika

Sünnet arabasını görenler hayrete düştü

17.07.2021 16:19

Sünnet arabasını görenler hayrete düştü Düğün sahiplerine komşularından şok sürpriz Bursa'nın Yenişehir İlçesinde sünnet arabasının traktör olduğunu gören vatandaşlar hayrete düştü.

Sünnet arabasını görenler hayrete düştü

Düğün sahiplerine komşularından şok sürpriz

BURSA - Bursa'nın Yenişehir İlçesinde sünnet arabasının traktör olduğunu gören vatandaşlar hayrete düştü.

Pandeminin sona ermesi ile düğün ve cemiyetlere başlayan vatandaşların yaptığı ilginç yeniliklere bir yenisi daha eklendi.

Yenişehir ilçesinde oğulları Ömer Köse'nin sünnet cemiyetini yapan aileye komşularının yaptığı sürpriz herkesin dikkatini çekti. Düğün sahiplerine komşularının hazırladığı klimalı sünnet arabası olan traktör; konvoy eşliğinde şehir merkezinde dolaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Düğün sahiplerine sürpriz hazırlayan apartman sakinleri, "Yenişehir ilçemiz Türkiye'nin önemli tarım arazilerine sahip güzel bir ilçemiz. Düğün sahibi komşularımız çocukları ile bir sünnet arabası hazırlamışlardı. Biz de "değişiklik olsun" diye Türk bayrakları ile özel olarak süslediğimiz traktör sünnet arabasını hazırladık. Hazırladığımız traktörün bu kadar çok dikkat çekeceği hiç aklımıza gelmezdi. Herkesin çok hoşuna gitti. Bizler de düğün sahipleri de çok mutlu oldu" diye konuştular.

Yapılan konvoy ile Yenişehir caddelerinde dolaşan traktör vatandaşların dikkatini çekerken, çocuklar ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.

Sünnet arabasını görenler hayrete düştü
Sünnet arabasını görenler hayrete düştü
Sünnet arabasını görenler hayrete düştü
Sünnet arabasını görenler hayrete düştü

Yenişehir, Traktör, Bursa, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sünnet arabasını görenler hayrete düştü - Son Dakika


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