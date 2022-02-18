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Sünnet düğünü olan Muhammed arkadaşlarıyla oynarken, fenalaşarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sünnet düğünü olan Muhammed arkadaşlarıyla oynarken, fenalaşarak yaşamını yitirdi

18.02.2022 22:59
Sünnet düğünü olan Muhammed arkadaşlarıyla oynarken, fenalaşarak yaşamını yitirdi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde sünnet yemeği verilen Muhammed Ali Arslan (9), arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde sünnet yemeği verilen Muhammed Ali Arslan (9), arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı. Arslan'ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı. Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan'ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne ambulansla nakletti. Arslan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.


Sünnet düğünü olan Muhammed arkadaşlarıyla oynarken, fenalaşarak yaşamını yitirdi
Sünnet düğünü olan Muhammed arkadaşlarıyla oynarken, fenalaşarak yaşamını yitirdi
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Devlet Hastanesi, Muhammed Ali, oyunlar, Pertek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sünnet düğünü olan Muhammed arkadaşlarıyla oynarken, fenalaşarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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