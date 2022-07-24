Bursa 'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan davetliler arasında zehirlenenlerin sayısında artış yaşandı. Kestel ve Keles ilçelerinde de aynı şikayetle hastaneye başvuran davetlilerin olduğu belirtildi. Aynı düğüne katılıp İnegöl, Keles ve Kestel ilçelerinden benzer şikayetlerle hastanelere başvuran toplam kişi sayısının 200'e yaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

İnegöl, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2) - Son Dakika

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