Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2)

24.07.2022 22:58
Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2)

ZEHİRLENENLERİN SAYISI ARTTIBursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan davetliler arasında zehirlenenlerin sayısında artış yaşandı.

ZEHİRLENENLERİN SAYISI ARTTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan davetliler arasında zehirlenenlerin sayısında artış yaşandı. Kestel ve Keles ilçelerinde de aynı şikayetle hastaneye başvuran davetlilerin olduğu belirtildi. Aynı düğüne katılıp İnegöl, Keles ve Kestel ilçelerinden benzer şikayetlerle hastanelere başvuran toplam kişi sayısının 200'e yaklaştığı öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),


YORUMLAR
500
Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu
Kaynak: DHA

İnegöl, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
20:54 Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
18:06 Gazeteci Uğur Dündar, Meral Akşener'in lise yıllarına ait fotoğrafını paylaştı: Mangal yürekli Cumhuriyet kadını
17:53 Üsküdar'da bulunan gizli tünelden altın çalındığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi: Taşınabilir kültür varlığına rastlanmamıştır
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 22:58:44. #1.12#
SON DAKİKA: Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement