Son Dakika Haberleri: Sünnet düğününde dansöz oynatılmasında 6 kişi serbest
Son Dakika Güncel Sünnet düğününde dansöz oynatılmasında 6 kişi serbest

Sünnet düğününde dansöz oynatılmasında 6 kişi serbest

1 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan baba F.K., anne T.K., amca H.K. ve 3 dansöz, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sünnet düğününde dansöz oynatılmasında 6 kişi serbest, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan baba F.K., anne T.K., amca H.K. ve 3 dansöz, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K. ve 3 dansöz gözaltına alındı. Aile fertleri, dün sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün de 3 dansöz adliyeye sevk edildi. Dansçılar, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.


Menderes, İzmir, Konya, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
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Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
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