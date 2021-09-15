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Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı

15.09.2021 07:26

Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı İstanbul'dan Eskişehir'e yeğeninin sünnet düğünü için yola çıkan otomobil sürücüsü otoyolda ilerlerken düğün arabası olarak kullanacağı aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.

Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul'dan Eskişehir'e yeğeninin sünnet düğünü için yola çıkan otomobil sürücüsü otoyolda ilerlerken düğün arabası olarak kullanacağı aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Araç sürücüsü korku ve panikle kendini dışarı atarken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 06.00 sıralarında E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkii Topkapı istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 L 1130 plakalı otomobil sürücüsü Ceyhun Şentürk, İstanbul'dan Eskişehir'e yeğeninin sünnet düğünü için yola çıktı. Otoyol üzerinde seyir halindeyken sünnet düğününde kullanacağı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda dumanlar yükseldi. Otomobil sürücüsü Şentürk, korku ve panikle kendini dışarı atarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araçtaki yangını kontrol altına alırken otomobil ve içerisindeki kıyafet yüklü bavullar adeta küle döndü.

Yol üzerinde yardım istese de kimsenin durmadığını ifade eden Ceyhun Şentürk,

"Motor bölümünden alev aldı. Aracın arızası yoktu, araçta tektim. Alev aldığını görünce tabiki panik haliyle insan kendi arabasındaki yangın tüpünü unutuyor. Bir de şoför koltuğunun arkasındaydı, insanlarımıza el ettim yangın tüpü için ama kimse durmadı. İtfaiye elinden geldiğince çabuk geldi. Ama tabi onlarda geldiğinde artık yapacak bir şey yoktu, araba zaten çoktan alev almıştı. Bende herhangi bir yaralanma yok." diye konuştu.

Yangın nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken alev alev yanan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı
Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı
Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı
Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı
Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, İstanbul, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sünnet düğününde kullanmak üzere yola çıktığı otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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