Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladıSAMSUN - Samsun'da sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır yaraladı

SAMSUN - Samsun'da sünnet düğününde tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet düğününde B. P.(39), babasına ait ruhsatlı tabancayla havaya rastgele ateş açarken kazara yanında kendisiyle birlikle halay çeken arkadaşı Bülent Süzgüner'i kafasından vurdu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Bülent Süzgüner Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaralının peşinden hastaneye giden B.P., hastanede polis tarafından gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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