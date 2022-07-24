850 kişinin katıldığı cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 100 kişinin 40'ı İnegöl Devlet Hastanesine, 60'ı ise ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar.

Kaynak: İHA

Hikmet Şahin, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar - Son Dakika

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