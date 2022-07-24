İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet cemiyetinde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.
850 kişinin katıldığı cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 100 kişinin 40'ı İnegöl Devlet Hastanesine, 60'ı ise ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar.
Gıda zehirlenmesi yaşayan 100 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp, laboratuvara gönderdiler.
Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar - Son Dakika