Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar - Son Dakika
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Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar

24.07.2022 20:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 850 kişinin konuk olduğu sünnet düğününde yemek yiyen 100 kişi hastaneye kendilerini zor attı. Gıda zehirlenmesi yaşadığı belirlenen 100 kişi, tedavi altına alındı.

İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet cemiyetinde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.

Sünnet cemiyetinde gıda zehirlenmesi: 100 kişi hastanelere başvurdu

100 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

850 kişinin katıldığı cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 100 kişinin 40'ı İnegöl Devlet Hastanesine, 60'ı ise ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar.

Sünnet cemiyetinde gıda zehirlenmesi: 100 kişi hastanelere başvurdu

ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

Gıda zehirlenmesi yaşayan 100 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp, laboratuvara gönderdiler.

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Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Hikmet Şahin, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar - Son Dakika
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