Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu - Son Dakika
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Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu

24.07.2022 21:43
Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 850 kişinin katıldığı cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mine bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 100 kişinin 40'ı İnegöl Devlet Hastanesine, 60'ı ise ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar. Gıda zehirlenmesi yaşayan 100 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp laboratuvara gönderdi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

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Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Hikmet Şahin, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu - Son Dakika
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