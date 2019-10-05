Son Dakika Haberleri: Sünnet düğünündeki 3 dansöz için gözaltı kararı (2)
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Sünnet düğünündeki 3 dansöz için gözaltı kararı (2)

21 dakika önce

O DANSÖZ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan düğünde, sünnet çocuğunun önünde dans eden, sosyal medyada yer alan görüntülerdeki dansöz, 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sünnet düğünündeki 3 dansöz için gözaltı kararı (2), System.String[]

O DANSÖZ GÖZALTINA ALINDI
İzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan düğünde, sünnet çocuğunun önünde dans eden, sosyal medyada yer alan görüntülerdeki dansöz, 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen, ismi açıklanmayan dansözün, sünnet çocuğunun annesi T.K. ve amcası H.K. ile birlikte adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Davut CAN/ İZMİR,


Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:58 Kaynak: DHA
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