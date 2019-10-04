Son Dakika Haberleri: Sünnet düğünündeki görüntülere soruşturma
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Sünnet düğünündeki görüntülere soruşturma

1 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, okakta yapılan sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sünnet düğünündeki görüntülere soruşturma, System.String[]

İZMİR'in Menderes ilçesinde, okakta yapılan sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuğun anne, baba ve amcasının ifadesi alınırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nünde olaya müdahil olacağı belirtildi.

Sosyal medyada, bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, bu durumun İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi.

Aile fertlerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi

Menderes, İzmir, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:03 Kaynak: DHA
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