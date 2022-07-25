200 kişi sünnet düğününde yedikleri tavuklu pilavdan dolayı zehirlendi - Son Dakika
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200 kişi sünnet düğününde yedikleri tavuklu pilavdan dolayı zehirlendi

25.07.2022 09:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav 200 kişinin zehirlenmesine neden oldu. Acı içerisinde hastaneye başvuru yapan vatandaşlar, tedavi altına alındı.

İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.850 kişinin katıldığı Cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldılar.

MİDE BULANTISIYLA HASTANEYE KOŞTULAR

Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar.

ZEHİRLENENLERİN SAYISI 200'Ü AŞTI

Gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısının 200'ü aştığı öğrenildi. İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı salona giderek ürünlerden numune alıp, laboratuvara gönderdiler.

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Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu Sünnet düğününde tavuklu pilavdan zehirlenen 100 kişi hastanelere başvurdu
Kaynak: İHA

Hikmet Şahin, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 200 kişi sünnet düğününde yedikleri tavuklu pilavdan dolayı zehirlendi - Son Dakika

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