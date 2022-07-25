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Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındılar.

Kaynak: İHA

Hikmet Şahin, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 200 kişi sünnet düğününde yedikleri tavuklu pilavdan dolayı zehirlendi - Son Dakika

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