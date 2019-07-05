Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sünnet törenine giden aileden 2 kişi yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
'nin Gölcük
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sünnet törenine giden aileden 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gölcük D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başiskele
'de torunlarının sünnet cemiyetine konvoy halinde giderken Ayhan Y. idaresindeki 41 NM 007 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BNT 03 plakalı otomobil ve 22 EA 213 plakalı otomobillerle çarpıştı. Gölcük İtfaiye
müfrezesi önünde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Güler Y. (54) ve Nisanur Ö. (21) Gölcük Necati Çelik
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar
Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı
Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum