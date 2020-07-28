Sünnet düğününü mahallelinin organize ettiği Ahmet: Hayaldi gerçek oldu - Son Dakika

Sünnet düğününü mahallelinin organize ettiği Ahmet: Hayaldi gerçek oldu

BURDUR'da 4 yıldır anne ve babası ayrı olan Ahmet (9) ve Kadir Çetin (6) kardeşlerin sünnet düğününü mahalleli yaptı. El ele veren mahalleli ve esnaf, Ahmet ve Kadir'i giydirip, düğünlerinde birlikte oynadı. Anne Ayşe Çetin (27), "Bizi mutlu eden, bu organizasyonu düzenleyen tüm mahalle halkımıza, muhtarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi. Ahmet Çetin ise "Arkadaşlarımızın düğünü olunca bizim de canımız istedi. Hayal sandım ama gerçek oldu" diyerek teşekkür etti.

Burdur merkez Tepe Mahallesi halkından Hatice Karaaslan ve Havva Acar ile muhtar Mustafa Aktaş, 4 yıl önce eşinden ayrılan Ayşe Çetin'in iki çocuğunun sünnet düğününü yapmak için seferber oldu. Hatice Karaaslan ve Havva Acar el ele vererek, anne babası ayrı olan ve anneleriyle yaşayan Ahmet ve Kadir Çetin kardeşlerin sünnet düğününü yapmak için çalışma başlattı. Karaaslan ve Acar, Burdur'daki esnaftan ve vatandaşlardan sünnet düğünü için yardım topladı. Karaaslan ve Acar'ın gayretiyle Ahmet ve Kadir'in sünnet düğünleri mahallelinin katılımıyla yapıldı. Mahalleli, Ahmet ve Kadir kardeşlerin mutluluğuna ortak olmak için pisti boş bırakmadı.

Hatice Karaaslan, "Çocuklarımızın sünnet düğünü yapılmadığı için üzüldüklerini duyduk. Mahalleli olarak bu duruma el atmak istedik. Arkadaşım ile bütün mahalleyi organize ettik. Sağ olsunlar Burdur esnafımız da bize destek oldu. Mahalle muhtarımız ve belediyemiz ve katkılarından dolayı herkese çok çok teşekkür ederiz" dedi.

Havva Acar, "Çocuklarımızın sünnet düğünü yapılmadığı için üzüldüklerini duyunca, sünnet düğününü arkadaşımla birlikte organize etsek nasıl olur diye düşündük. Bütün esnafla, mahalle sakinlerimizle görüştük. Herkes katkı sağladı. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş ise şu ifadeleri kullandı:

Mahalle sakinlerimiz böyle bir organizasyon düşünmüş. Biz de muhtar olarak başına geçtik. Hep beraber mahalleli olarak iki çocuğumuzu sevindirdik. Mutlulukları daim olsun."

'HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN'

4 yıldır eşinden ayrı olduğunu söyleyen Ayşe Çetin, "Bizi mutlu eden, bu organizasyonu düzenleyen tüm mahalle halkımıza, muhtarımıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Ahmet Çetin de, "Arkadaşlarımızın düğünü olunca bizim de canımız istedi. Hayal sandım ama gerçek oldu. Bizi mutlu ettikleri için bütün Burdur halkına teşekkür ediyorum? diye konuştu.