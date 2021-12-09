Son dakika: SÜNNET GÖLÜ TABİAT PARKI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ - Son Dakika

BOLU'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yüzlerce balık ölümü yaşandı. Görevliler, incelenmek üzere sudan ve balıklardan numune aldı.

Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Kıyıda kokuya sebep olan balıkları görenler, durumu yetkililere haber verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelerek incelemede bulundu. Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı. Kıyıya vuran balıkların kaldırılması için çalışma başlatıldı.