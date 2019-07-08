Sünnet idrar yolu enfeksiyonunu azaltıyor

Sünnetin idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığı, ileride oluşabilecek bulaşıcı hastalıkların önüne geçtiğini belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında sünnet yapılması gerektiğini söyledi. Korkmaz, "Özellikle 2-5 yaş arası çocukların sünnetinin anestezi uygulanarak yapılmalıdır" dedi.

Sünnetin, Türkiye'de çocuklara en sık uygulanan cerrahi işlem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, çoğunlukla dini ve kültürel düşüncelerle yapılsa da günümüzde tıbbi yararı düşünülerek yapılma sıklığının giderek arttığını belirtti. Korkmaz, "Çocuk idrar yaparken zorlanıyor hatta sünnet derisi balon gibi şişiyorsa bu durumda da sünnetin gerekliliği söz konusudur. Sünnetin çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunu azalttığını bildiren çalışmalar vardır. İleri yaşlarda cinsel yolla geçen hastalıkların görülme sıklığını da azalttığını, penis karsinomu ve rahim ağzı kanseri (serviks uterus karsinomu) riskini azalttığı bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

PREMATÜRE BEBEKLERDE UYGUN ZAMAN ÖNEMLİ

"Prematür (erken doğmuş) bebekler ve kanama hastalığı olan çocuklarda sünnet, ancak uygun zaman ve şartlarda yapılmalıdır" diyen Emsey Hospital Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, sünnet öncesinde çocuğun mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi.

Korkmaz, "Böylece gözden kaçabilecek penisteki yapısal anormallikler, fıtık, inmemiş testis gibi bölgesel ve diğer hastalıklar kontrol edilmiş olunur. Sünnet için ideal yaş sıkça sorulmaktadır. İdeal yaştan çok, yaşına göre ideal yaklaşımın önemli olmasıdır. Belli yaşlarda, özellikle 2-5 yaş arasında kesinlikle lokal anestezi ile sünnet yapılmamalıdır. Bu yaşlarda ve diğer yaşlarda çocuğun stres ve korku yaşamaması için sünnet genel anestezi ile yani uyutularak rahatlıkla yapılabilir. Yenidoğan döneminde yani doğum sonrası ilk 1-2 ay lokal sünnet yapılabilir" dedi.

ÇOCUKLARA LOKAL SÜNNET YAPILABİLİR

Önemli bir cerrahi işlem olan sünnetin sıklıkla lokal anestezi şekilde yapıldığını söyleyen Korkmaz, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bunlar penis etrafına iğne ile lokal anestezi ilacının verilmesiyle yapılır. Yenidoğan döneminde uyumlu ve kendini hazırlamış büyük çocuklarda lokal anestezi ile sünnet yapılabilir. Genel anestezi ile sünnet, çocuk tamamen uyutularak yapılır. Bu şekilde çocuk cerrahi işleme ya da ameliyathane ortamına bağlı kaygı, stres, sıkıntı ve huzursuzluk yaşamaz. Çocuk, anestezi doktoru tarafından değerlendirilir, kan tahlili yapılır ve sünnet işlemi öncesi yaşa göre değişen 3-8 saat kadar aç olması gerekmektedir. Sünnet derisinin kesilmesi cerrahi yolla, koterle (elektrikli kesici) ve plastik klipslerle ezerek yapılabilir. Cerrahi yöntem sünnet derisinin glans etrafından ölçülü şekilde kesilip cilt ve mukozanın ince emilebilir dikişle dikilmesi şeklinde yapılır, sık uygulanan, ehil ellerde iyileşmesi ve sonuçları çok iyidir. Ayrıca bu yöntemle freniloplasti yapma (glans altındaki bağın düzeltilmesi), cilde bağlı penisteki hafif eğriliklerin düzeltilmesi gibi ilave işlemler yapmak mümkündür. Bu işlem diğer yöntemlere göre biraz daha uzun sürmesine rağmen, istenen hızlı ve düzgün iyileşme, ideal kozmetik sonuçları sağlamaktadır. Klips yöntemi ve koterle işlem kolay olsa da kotere bağlı yanık gelişmesi ya da clipslerde geç iyileşme ve kalın yara dokusu görülebilir"

SÜNNET İÇİN AMELİYATHANELER KULLANILMALI

Sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Sünnet, ameliyathanede yapılmalıdır. Ameliyathane ya da buna eşdeğer temiz ortam dışında yapılan sünnetlerde enfeksiyon riski çok fazla olacaktır ve yara iyileşmesi çok gecikecektir. Böyle önemli bir cerrahi işlemi ehil ellerde ve en uygun şartlarda yani ameliyathane ortamında yapılamasına özen göstermeliyiz. Çünkü sünnet hala komplikasyon oranı en fazla olan cerrahi işlemlerdendir" dedi.

BEBEKLERDE BAKIM ÖNEMLİ

Sünnet sonrası bebeklerde bakımın önemine değinen Korkmaz, "Sünnet sonrası penis etrafında sargı olmayabilir veya çeşitli sargılarla örtülmüş olabilir. Bezli çocuklarda çoğunlukla sargıya gerek duyulmaz, her bez değişiminde bol antibiyotikli krem sürmek yeterlidir. İlk 2 gün bol krem, daha sonra 5 gün daha az krem sürerek tedavi tamamlanır. Sünnet sonrası 2. gün çocuk yıkanabilir ve bölgenin 5 gün kadar sabah ve akşam bol ılık su ile yıkanmasının iyileşmeye yararı olmaktadır. Bezi olmayan çocuklarda sünnet sonrası penis etrafında antibiyotik kremli gazlı bezle veya jelatin gibi şeffaf tegadermle sarılı olabilir. Sargı ikinci gün açılır ve antibiyotikli krem kullanmaya devam eder, banyosunu yapabilir" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, eskiye göre estetik sonuçların daha çok önemsendiği ve sünnetin sadece sünnet derisini kesip dikme değil de daha düzgün görünüm için bölgede bazı düzeltmelerin de yapılabildiği bir cerrahi işlem olduğundan hekim seçiminin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

- İstanbul