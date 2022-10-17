Dayısının kullandığı aracın altında kalan sünnet çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dayısının kullandığı aracın altında kalan sünnet çocuğu hayatını kaybetti

17.10.2022 09:24

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, sünnet düğünü için hazırlanan konvoyda dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek yaşamını yitirdi. Acılı aile üyeleri sünnet olacak çocuğun ölümüyle sinir krizi geçirdi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı.

DAYISININ KULLANDIĞI ARACIN ALTINDA KALDI

İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sünnet olacak çocuk otomobilin altında ezilerek öldü

AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sünnet olacak çocuk otomobilin altında ezilerek öldü
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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dayısının kullandığı aracın altında kalan sünnet çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dayısının kullandığı aracın altında kalan sünnet çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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