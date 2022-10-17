Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dayısının kullandığı aracın altında kalan sünnet çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

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