Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı - Son Dakika
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Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı

26.07.2022 10:39
Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan Mehmet Bekteş (6), güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan Mehmet Bekteş (6), güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü.

Oltu Belediyesi ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu'nca toplu sünnet düzenlendi. Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplu sünnete; 300 çocuk ve ailelerinin yanı sıra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı. Belediye ve federasyon, 300 çocuğun sünnet kıyafetleri ile hastane masraflarını karşıladı.Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonda sünnet olmaktan korkan Mehmet Bekteş, sosyal tesisteki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyerek bağıran Mehmet'i, babası Necati Bekteş ile yakınları güçlükle ikna etti. Ağaçtan indirilen Bekteş, sakinleştikten sonra "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım" dedi. Hastaneye götürülen Mehmet Bekteş, sünnet oldu.


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Kaynak: DHA

Erzurum, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı - Son Dakika

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