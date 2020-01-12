Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi - Son Dakika

Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi

7 saat önce

ŞANLIURFA'da iş insanı Ramazan Tumbul, çocukları Kadir (7) ve İmam Bakır (8) için düzenlediği sünnet düğününde 2 bin kişiye yöresel yemek tirit ziyafeti çekti.

Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi, System.String[]

ŞANLIURFA'da iş insanı Ramazan Tumbul, çocukları Kadir (7) ve İmam Bakır (8) için düzenlediği sünnet düğününde 2 bin kişiye yöresel yemek tirit ziyafeti çekti.

Şanlıurfa'da sanayici Ramazan Tumbul, çocukları Kadir ve İmam Bakır için Osmanlı geleneğine göre sünnet düğünü yaptı. Sünnet düğünü öncesinde iki kardeş balonlarla süslenmiş araçla şehir turu attı. Ardından iki kardeş, Yeniçeri kıyafeti giymiş kişiler tarafında tahtla omuzlara alınarak salona getirildi. İlahiler eşliğinde çocukların sünnetleri yapıldı.

2 bin davetliye tirit ikramı yapılan düğün sonunda davetliler, sünnet olan çocuklara takı takmak için uzun kuyruk oluşturdu.


İmam Bakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:21 Kaynak: DHA
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