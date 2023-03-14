SÜNNET YERİNE 'BADEMCİK' AMELİYATI İLE İLGİLİ 12 PERSONELE SORUŞTURMA - Son Dakika
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SÜNNET YERİNE 'BADEMCİK' AMELİYATI İLE İLGİLİ 12 PERSONELE SORUŞTURMA

14.03.2023 16:29

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, sünnet için hastaneye götürülen B.Y.'nin (2,5) bademciklerinin ameliyatla alınmasıyla ilgili incelemede, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, sünnet için hastaneye götürülen B.Y.'nin (2,5) bademciklerinin ameliyatla alınmasıyla ilgili incelemede, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ergani ilçesinde, anne S.Y., oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götürdü. B.Y., işlemlerin ardından operasyon için hazırlandı. Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi. Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel SÜNNET YERİNE 'BADEMCİK' AMELİYATI İLE İLGİLİ 12 PERSONELE SORUŞTURMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜNNET YERİNE 'BADEMCİK' AMELİYATI İLE İLGİLİ 12 PERSONELE SORUŞTURMA - Son Dakika
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