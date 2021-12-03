Sünnetçiler'in su sorununu giderecek çalışma - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasındaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 7 litre verime ulaşılan sondajdan alınan numune, test edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Sondaj, yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından, hat bağlantıları yapılarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

MASKİ, çok kısa sürede soruna el attı

Sünnetçiler Mahalle Muhtarı Ceyhun Kılınç, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Son dönemlerde yaşanan kuraklıktan dolayı mahallemizde de su sıkıntısı çekiyorduk. Mevcut sondajımızla artık ihtiyacımız karşılanmıyordu. Durumu MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdim. Beklediğimden daha kısa bir süre içerisinde bize geri dönüş yaparak mahallemize yeni bir sondaj kazandırdılar. Allah emeği geçenlerden razı olsun. İnşallah hat bağlantıları yapıldıktan sonra hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Allah Cengiz Başkanımızdan da bin kere razı olsun. Başkanımız ve ekibi sorunlarımızı gidermek için var güçleriyle çalışıyor" açıklamasında bulundu.