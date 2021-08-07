Üye Girişi
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı - Son Dakika

Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı

07.08.2021 10:47
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 8 yaşındaki Melih Furkan Işık, kumbarasında sünnet düğünü için biriktirdiği parayı Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında zarara uğrayanlara bağışladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 8 yaşındaki Melih Furkan Işık, kumbarasında sünnet düğünü için biriktirdiği parayı Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında zarara uğrayanlara bağışladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Mehmet ve Yıldız Işık çiftinin 8 yaşındaki oğulları Melih Furkan, annesine televizyonda seyrettiği Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına çok üzüldüğünü ve kumbarasında sünnet düğününe destek olmak için harçlıklarından biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışlamak istediğin söyledi. Çocuklarının bu isteğini seve seve kabul eden Işık ailesi durumu Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğine bildirdi.

Melih Furkan Işık'ı evinde ziyaret ederek kumbarayı teslim alan Türk Kızılay Temsilcisi Mustafa Şen, "Melih'in kendisi küçük ama gönlü büyük. Kumbarasında birikirmiş olduğu paraları Antalya, Milas ve Bodrum'da orman yangınlarından mağdur durumdaki kardeşlerimize gönderilmek üzere Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliğine teslim etti. Bizler minik kardeşimizle gurur duyduk. Teslim aldığımız bu paraları Kızılay Genel Merkezimiz aracılığıyla yangın bölgesindeki mağdurlara göndereceğiz. Melih kardeşime ve ailesine çok teşekkür ederim. Bizleri çok duygulandırdı. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Kızılay Temsilcisi Mustafa Şen, örnek davranışından dolayı minik Melih'e kol saati hediye etti.

Oğlunun orman yangınında evsiz kalan insanlardan ve hayvanlardan çok etkilendiğini dile getiren Anne Yıldız Işık, "Oğlum önümüzdeki yıl sünnet olacak. Sünnet düğününde bizlere katkıda bulunmak için iki seneden bu yana harçlıklarını kumbarada biriktiriyordu. Bize biriktirdiği paraları yangınında evsiz kalan insanlara ve hayvanlara bağışlamak istediğini söyleyince biz de bu kararına saygı duyduk ve kendisiyle gururlandık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı
Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı

Hisarcık, Kütahya, Kızılay, Yangın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nehirde cansız beden bulan vatandaşlar ekiplere haber verdi 10:54 Nehirde cansız beden bulan vatandaşlar ekiplere haber verdi Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler 10:40 Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu 10:34 Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi 09:56 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu 09:47 Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi 09:38 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi
Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek 20:40 Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek

Son Dakika Haberleri
10:53 Nehirde cansız beden bulan vatandaşlar ekiplere haber verdi
10:52 Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki
10:40 Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler
10:33 Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu
10:02 Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı
09:55 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
09:23 Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
08:50 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
08:47 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu ABD, basketbolda üst üste 4. kez Olimpiyat şampiyonu oldu         
10:58
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki         
10:52
Aşı olmayanlar işten çıkartılıyor! ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, çalışanlarına zorunlu kıldı Aşı olmayanlar işten çıkartılıyor! ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, çalışanlarına zorunlu kıldı         
10:35
Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı         
10:02
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
09:49
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı         
09:24
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 11:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sünneti için kumbarasında biriktirdiği parayı yangın mağdurlarına bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement