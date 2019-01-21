Sünneti İlk 1 Yıl Yaptırın

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde perşembe günleri yapılan bilimsel hekim buluşmasında meslektaşlarını bilgilendiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ünal Adıgüzel, sünnetin ne zaman yapılması gerektiği konusunda, "Üzerinde fikir birliğinde olunan bir yaş yok. Ancak 3-6 yaş arası tavsiye edilmiyor. Ülkemizde sünnet, tıbbi yararlarından ziyade kültürel saiklerle yapılmakta. Sünnetin tıbbi yararları ve komplikasyonları da göz önünde bulundurulduğunda ilk yaşta yapılması daha uygundur" dedi.

VİRÜS RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Sünnet sonrası ortaya çıkan komplikasyonların bazen çocukları yaşam boyu sürebilecek tıbbi sorunlarla yüz yüze bırakabildiği uyarısında da bulunan Dr. Öğr. Üyesi Adıgüzel, "Bu nedenle sünnet uygun yaşta, uygun ortamda ve uygun kişiler tarafından yapılmalıdır" diye konuştu. Sünnetin faydalarına dikkati çeken Adıgüzel, Dünya Sağlık Örgütü tarafından HIV virüsünün endemik görüldüğü bölgelerde sünnet öneriliyor. Sünnetli erkeklerde genital HPV virüsü riski de sünnetsizlere göre daha düşüktür. Ayrıca sünnet, tek başına penis kanserini engellemese de her sene nüfusa eklenen yeni vakaların azalmasında etkilidir" ifadelerini kullandı.