Sünnette Sterilizasyon ve Çocuk Psikolojisine Dikkat Edilmeli"

Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte sünnete ilgi arttı.

Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte sünnete ilgi arttı. Ailelerin sömestir tatilini fırsat bilerek çocuklarını sünnet ettirdiklerini belirten Özel Esentepe Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Mücahit Kabar, "İşlem basit görünüyor ancak sağlık için doğru ve uzman ellerde yapılması gerekiyor" dedi.



Özellikle içinde bulunduğumuz yarı yıl tatilinde birçok ailenin çocuklarını sünnet ettirmeyi tercih ettiğini belirten Özel Esentepe Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Mücahit Kabar, sünnet işleminin hem cerrahi hem de psikolojik açıdan üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.



Sünnetin genel hijyen açısından yararlı olduğunu ifade eden Kabar, "İşlemin deneyimli kişiler tarafından, uygun ve steril koşullarda ve doğru yöntemlerle yapılması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde basit bir cerrahi işlem olan sünnet, çocuğun tüm yaşamını etkileyebilecek önemli sorunları da beraberinde getirebilir. Sünnet sırasında gerekli cerrahi özen gösterilmezse önemli komplikasyonlara yol açabilir" dedi.



"Doğru ve uzman ellerde yapılmalı"



Sünnet uygulamasının günümüzde gelişen teknoloji ve modern tıpla birlikte daha etkin ve hızlı sonuçlar ortaya çıkardığını dile getiren Kabar, "İşlem basit görünüyor ancak doğru ve uzman ellerde yapılması gerekiyor. Sünnet sonrası oluşabilen komplikasyonlar nedeniyle ülkemizde her yıl yüzlerce çocuk hastanelere getiriliyor. Bu aşamada sterilizasyonun tam uygulanmaması, cerrahi malzemelerin temizlenmemesi, sürekli aynı malzemelerin kullanılması, cerrahi işlem konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması, sıkıntıların yaşanmasında büyük rol oynuyor" diye konuştu.



"Çocuk psikolojik olarak hazırlanmalı"



Sünnette ebeveynlere önemli görevler düştüğünün altını çizen Op. Dr. Kabar, şöyle devam etti: Çocuğun sünnet öncesinde ön hazırlığının mutlaka yapılması gerekiyor. Çocuk sünnete alıştırılmalı, faydaları kendisine anlatılmalı. Çünkü psikolojik olarak sünnet işleminden kötü etkilenen çocukta, ileride çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, basit gibi gözüken sünnet için çocuğun geleceği de düşünülerek hareket edilmeli." - BURSA

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