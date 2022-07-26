Sünnet olmaktan korkup ağaca çıktı! Güçlükle ikna edilip indirildi

Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şölene 300 çocuk ve aileleriyle birlikte Oltu Bediye Başkanı Necmettin Taşçı ve OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı. Çocukların sünnet kıyafetlerinin ve tüm hastane masraflarını karşılayan Taşçı ve Sağlam, ilçedeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çeşitli etkinlikler ve çalan müzik eşliğinde güle oynaya sünnet olan çocuklar İlçe Belediye Başkanı Dernekler Federasyonu Başkanına teşekkür etti.

SÜNNET OLMAKTAN KORKUNCA AĞAÇA ÇIKTI

Sünnetten korkup kaçan Mehmet Bekteş ise tören alanındaki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyen Bekteş'i aşağı inmesi için babası Necati Bektaş ve yakınları güçlükle ikna etti. "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım" diyen Bekteş hastaneye götürülerek akranları gibi sünnet oldu.