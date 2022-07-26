Sünnet olmaktan korkup ağaca çıktı! Güçlükle ikna edilip indirildi - Son Dakika
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Sünnet olmaktan korkup ağaca çıktı! Güçlükle ikna edilip indirildi

26.07.2022 09:58

Erzurum'un Oltu ilçesindeki toplu sünnet törenine 300 çocuk katıldı. 6 yaşındaki Mehmet Bekteş, sünnet olmaktan korkup kaçarak tören alanındaki bir ağaca çıktı. Ailesinin güçlükle ikna ettiği Mehmet, hastaneye götürülerek akranları gibi sünnet oldu.

Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şölene 300 çocuk ve aileleriyle birlikte Oltu Bediye Başkanı Necmettin Taşçı ve OLDEF Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı. Çocukların sünnet kıyafetlerinin ve tüm hastane masraflarını karşılayan Taşçı ve Sağlam, ilçedeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çeşitli etkinlikler ve çalan müzik eşliğinde güle oynaya sünnet olan çocuklar İlçe Belediye Başkanı Dernekler Federasyonu Başkanına teşekkür etti.

SÜNNET OLMAKTAN KORKUNCA AĞAÇA ÇIKTI

Sünnetten korkup kaçan Mehmet Bekteş ise tören alanındaki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyen Bekteş'i aşağı inmesi için babası Necati Bektaş ve yakınları güçlükle ikna etti. "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım" diyen Bekteş hastaneye götürülerek akranları gibi sünnet oldu.

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Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı Oltu'da 300 çocuk sünnet oluyor Oltu'da 300 çocuk sünnet oluyor
Kaynak: DHA

Hisarcık, Erzurum, Çocuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sünnet olmaktan korkup ağaca çıktı! Güçlükle ikna edilip indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sünnet olmaktan korkup ağaca çıktı! Güçlükle ikna edilip indirildi - Son Dakika
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