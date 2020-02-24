Sünni Iraklı Güçler İttifakı, Allavi'nin değiştirilmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Politika Sünni Iraklı Güçler İttifakı, Allavi'nin değiştirilmesini istedi - Son Dakika

Sünni Iraklı Güçler İttifakı, Allavi'nin değiştirilmesini istedi

6 saat önce

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığındaki Sünni Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin değiştirilmesini istedi.

Sünni Iraklı Güçler İttifakı, Allavi'nin değiştirilmesini istedi, System.String[]

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığındaki Sünni Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin değiştirilmesini istedi.


Irak'ta geçtiğimiz Kasım ayında halk protestosu yüzünden istifa etmek zorunda kalan Adil Abdülmehdi'nin halefini belirlemek için süren siyasi anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulurken, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Allavi'nin değiştirilmesini talep etti.


Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, tarafından yapılan yazılı açıklamada önümüzdeki Perşembe günü hükmet kabinesi meclise sunulacak olan Muhammed Allavi'nin, kurduğu hükümetin "Kriz hükümeti" olarak nitelendiren açıklamada "Yeni hükümet ne halkla hükümet arasındaki sorunları ne de hükümetle siyasi güçler arasındaki sorunları çözüme kavuşturmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Yeni hükümetin ülkedeki krizi daha da derinleştireceğini ileri süren açıklama, siyasi tarafları halkın kabulünü gören ve sorunları sonlandıracak bir şahsiyetle değiştirilmesini talep ederek, "Meclis Başkanı Halbusi'nin yeni kabineye güvenoyu vermek için anayasal bir görevidir ve siyasi tutumuzu yansıtmıyor. Güçler İttifakı Perşembe günü düzenlenecek olan güvenoyu verme oturumunu boykot edecek" denildi. - ERBİL

Meclis Başkanı, Hükümet, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı
Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek tribünden izledi Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 05:08:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sünni Iraklı Güçler İttifakı, Allavi'nin değiştirilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]