Son Dakika Haberleri: Sünniler ve Türkmenler Yönetimde Daha Fazla Yer Almalı"

Sünniler ve Türkmenler Yönetimde Daha Fazla Yer Almalı"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki Sünniler ile Türkmenlerin yönetimde daha fazla yer almaları gerektiğini belirterek, kendi hükümetleri döneminde bu konuda ısrarcı olduklarını söyledi.

Sünniler ve Türkmenler Yönetimde Daha Fazla Yer Almalı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki Sünniler ile Türkmenlerin yönetimde daha fazla yer almaları gerektiğini belirterek, kendi hükümetleri döneminde bu konuda ısrarcı olduklarını söyledi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletini ziyaret eden Ruhani, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'daki Türkmen ve Sünnilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, kendi hükümetleri döneminde farklı etnik ve mezhebi unsurlardan yönetim kademelerinde istifade etme konusunda ısrarcı olduklarını ifade ederek, Sünni ve Türkmenlere daha fazla yetki verilmesi gerektiğini dile getirdi

Yetenekli Türkmen ve Sünnilere farklı alanda sorumluluklar verilerek onlardan istifa edilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"Sünniler ve Türkmenler, bizim düşüncemize göre yönetimde daha fazla yer almalıdır ve buna layıktırlar. Bilgili ve yetenekli insanlarımızdan bu anlamda yararlanmalıyız. Bu, onların hakkıdır ve doğru olandır. Hükümetimizin güney ve kuzeyde mahrum kalmış bölgelere yönelik çabası daha fazla olmuştur ki Türkmenlerin kaldığı bölgeler daha fazla mahrumiyet yaşanan yerlerdi."

Bu bağlamda hükümet olarak birçok adım attıklarını kaydeden Ruhani, bugün İran'da Türkmen, Sünni ve kadınlardan büyükelçi, kaymakam, vali yardımcısı ve genel müdürler bulunduğunu söyledi.

Ruhani ayrıca bu yöndeki çabaların artması gerektiğine dikkati çekerek, "yönetim kademelerinde kadınlara yüzde 30 kontenjan ayrılması" yönündeki vaadine bağlı olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:28 Kaynak: AA

Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:44:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sünniler ve Türkmenler Yönetimde Daha Fazla Yer Almalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]