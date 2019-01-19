Son Dakika Haberleri: Sunny'den 350 kişilik ek istihdam

Sunny'den 350 kişilik ek istihdam

23 dakika önce

Sunny Elektronik Üst Yöneticisi Mehmet Atmaca, "Oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuyoruz.

Sunny'den 350 kişilik ek istihdam, System.String[]
Sunny Elektronik Üst Yöneticisi Mehmet Atmaca, "Oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuyoruz. Son 2 ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladık. Artan ihracat faaliyetlerimiz, istihdam artışını zorunlu kıldı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:45 

Mehmet Atmaca, İhracat, Ekonomi
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