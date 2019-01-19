Sunny'den 350 kişilik ek istihdam
23 dakika önce
Sunny Elektronik Üst Yöneticisi Mehmet Atmaca, "Oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuyoruz.
Sunny Elektronik Üst Yöneticisi Mehmet Atmaca
, "Oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuyoruz. Son 2 ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladık. Artan ihracat faaliyetlerimiz, istihdam artışını zorunlu kıldı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:45
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